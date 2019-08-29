استغاثة تكشف واقعة سرقة سائق "توك توك" تحت تهديد السلاح في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل أثناء محاولته سرقة توك توك كرها عن قائده بالتبين.

أثناء مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، والرائد محمد سامي، معاون المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاثة بهم سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه حال سيره أمام محطة مترو حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك"ملكه استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، وفور وصولهما لمحل الواقعة استولى منه على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته ولاذ بالفرار.

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وبتتبع خط سير هروب المتهم تم ضبطه وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.