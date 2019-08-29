غرق طفلة داخل حمام سباحة بالمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: فارقت طفلة الحياة غرقا في حمام سباحة بمنطقة المريوطية، اليوم الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة إشارة بغرف طفلة في حمام سباحة بمنطقة المريوطية. التحريات الأولية تشير إلى غرق الطفلة "مريم"، 5 سنوات، تقيم مركز الحوامدية، ووفاتها متأثرة بإصابتها بإسفكسيا الغرق. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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