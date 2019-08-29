القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بمنطقة السلام.

وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها حيازة "ح.س" عاطل ومقيم مساكن أطلس دائرة القسم لسيارة ماركة فيات برافو وقيامه بفك لوحاتها المعدنية في محاولة لإخفاء معالمها.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب علي كساب، معاون المباحث، من ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها وتبين أنها تحمل أرقام و ر ق 724 والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ جمال بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

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وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع "ه.ح" عاطل ومقيم مساكن أطلس دائرة القسم في تكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط المتهم الثاني وبحوزته السيارة رقم ج أ و541 ماركة هيونداي إكسيل موديل 1994م والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ موظفة مقيمة شارع المحامين دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وأمر اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.