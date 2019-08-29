بـ "هيروين وشابو".. ضبط 8 متهمين خلال حملة أمنية بسوهاج والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت قوات الأمن شن حملاتها الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة، والعناصر الإجرامية بالقليوبية وسوهاج. وأسفرت الجهود بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن سوهاج والقليوبية عن ضبط 8 متهمين، وبحوزتهم 550 جراما من مخدر الحشيش و7 جرامات من مخدر "الشابو"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 205 جرامات، بالإضافة إلى 169 قرصا مخدرا، و4 قطع أسلحة نارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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