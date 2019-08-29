في الموعد المحدد.. الحكومة تصدر بيانًا بشأن تطبيق "التأمين الصحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد تأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، مُشيرةً إلى أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصةً بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وتابعت الوزارة، أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فى الأول من يوليو الماضي، حيث "تم تطبيق نظام الإحالة بالفعل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى النساء والولادة تم التطبيق فيها بنسبة 100%، ومستشفى التضامن بنسبة 76%، ومستشفى الزهور بنسبة 52%، ومستشفى السلام ببورسعيد بنسبة 46% .

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراء 3260 عملية جراحية خلال التشغيل التجريبي؛ من ضمنها إجراء 1000 عملية كبرى حدثت للمرة الأولى بالمنظومة ببورسعيد مثل زراعة القوقعة والقرنية، بخلاف عمليات جراحات القلب أو القسطرة القلبية أو تخصصات الرمد والعيون والعيوب الخلقية.