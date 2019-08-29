الرئيس يوافق على منحة مشروع تطوير ريادة الأعمال بـ4 ملايين يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 35 بتاريخ 29 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 2016 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو، والموقع بتاريخ 21 فبراير 2019. وإلى نص القرار..

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