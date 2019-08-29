محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 35 بتاريخ 29 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة، والموقع في باكو بتاريخ 24 مايو 2010. وفيما يلي نص القرار..

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يوافق على إلغاء تأشيرات دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية مع أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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