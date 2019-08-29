أخبار مصر | التضامن: غدا عودة أخر فوج من ضيوف الرحمن لأرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: غدا عودة أخر فوج من ضيوف الرحمن لأرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن البعثة ستنتهي غدا الجمعة، من عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، والبالغ عددهم ١٢ ألف حاج، موضحًا أن عمليات تفويج الحجاج تمت بانتظام ووسط تيسيرات وبالتنسيق مع الجانب السعودي، داخل المطارات وخارجها لسرعة إنهاء عودة الحجاج.

وأضاف رئيس بعثة الحج في تصريحات صحفية، أنه منذ بدء عمليات التفويج في 17 أغسطس الجاري، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن حتى اليوم ما يقرب من ١١ ألف حاج، مشيرًا إلى استمرار التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من أغسطس الجاري، كآخر موعد لعودة حجاج الجمعيات الأهلية.

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'التضامن' تعلن عن توفر خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

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انتهت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، وأعلنت الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية بالوزارة عن عن توافر خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع وهي (جمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز)، وذلك في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي (القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية) من خلال إستمارة طلب خدمة رفيق المسن وارسالها عبر البريدالالكتروني[email protected]، كما يمكن ايضاً تقديم الاستمارة يدوياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ١٩شارع المراغي بالعجوزة.

وأكدت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية، أن مشروع المسن أحد الأفكار التى تنتها اللجنة العليا لكبار السن، والتى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن، وإنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الاهلية العاملة في هذا المجال.

ثقامت الوزارة وفقاً لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية حيث تم تدريب ١٥٠ شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعلياً تخريج الدفعة الاولى من رفقاء المسنين ووأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.

هذا وقد حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لإجتياز البرنامج التدريبي كما قامت الجمعيات المعنية بإختيار وأعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

وأضافت الألفي أن إهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.

جدير بالذكر إن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظرياً وعملياً في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية، كما حصلوا على تدريب ايضاً في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والامراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والإجتماعية للمسن.