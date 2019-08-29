أخبار مصر | نقيب العلميين: نحترم المحكمة الإدارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب العلميين: نحترم المحكمة الإدارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الستار المليجي نقيب العلميين، احترامه لحكم المحكمة الادارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، متابعا طعنه عليها عاجلا في الإدارية العليا.

وكان أكد الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إنه بالتعاون مع الدكتورة أميرة الحسيني عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبى الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها 30 أغسطس الجاري، بالمخالفة للقانون ومواده ولائحته التنفيذية.

وأضاف غريب في بيان صادر عنه، أن النقيب أصدر قرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضي، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة في الشق المستعجل.

وأوضح أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضي، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانوني والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أنه تم تأجيل محكمة مجلس الدولة، لنظر الدعوى القضائية للنطق بالحكم في الشق المستعجل لليوم الخميس.

وكان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.

Advertisements

وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل.