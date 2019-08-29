أخبار مصر | نقيب العلميين: نحترم المحكمة الإدارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب العلميين: نحترم المحكمة الإدارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور عبد الستار المليجي نقيب العلميين، احترامه لحكم المحكمة الادارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، متابعا طعنه عليها عاجلا في الإدارية العليا.
وكان أكد الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إنه بالتعاون مع الدكتورة أميرة الحسيني عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبى الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها 30 أغسطس الجاري، بالمخالفة للقانون ومواده ولائحته التنفيذية.
وأضاف غريب في بيان صادر عنه، أن النقيب أصدر قرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضي، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة في الشق المستعجل.
وأوضح أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضي، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانوني والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.
ولفت إلى أنه تم تأجيل محكمة مجلس الدولة، لنظر الدعوى القضائية للنطق بالحكم في الشق المستعجل لليوم الخميس.
وكان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.
وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل.
"ناصر الاجتماعي" يوقع عقد تنفيذ مشروع إعادة هيكلة البنك مع شركة برايم للأعمال الاستشارية
وقع السيد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الأجتماعي، على عقد تنفيذ إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الإجتماعى، في إطار مشروع اعادة هيكلة البنك الممول بمنحة من البنك الإفريقى للتنمية بمرحلته الأولى مع السيد المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاعمال الاستشارية.
وأكد فاروق أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك نحو الاستعانة بخدمات احدي المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة لتقوم بدراسة تشخيصية للبنك من خلال إجراء تقييم استراتيجي ومن ثم اعداد خطة التطوير الاستراتيجية وخطة عمل اعادة الهيكلة والتطوير.
وأضاف فاروق أنه تم التعاقد مع شركة برايم للاعمال الإستشارية من بين الشركات والمكاتب المتخصصة في هذا المجال والتى تقدمت بعروض فنية ومالية طبقاً لإجراءات بنك التنمية الافريقي، حيث قامت اللجان الفنية التى شُكلت لإجراء التقييم الفني والمالي ومن ثم الترسية باختيار شركة برايم للاعمال الاستشارية للتعاقد معها.
وأوضح فاروق أن البنك حصل على منحة مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 555,200 ألف دولار أمريكى للمساهمة فىتطوير آليات العمل ودعم أنظمة الرقابة، والتقييم، والمتابعة بهدف توفير أفضل الحلول (المنتجات) المالية وغير المالية بأقل تكلفة ممكنة إلى الفئات المستهدفة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. علاوة على ذلك، المساعدة فى تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مصر.
وأشار فاروق أن الخطة الاستراتيجية تستهدف إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للبنك، منها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، وذلك بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى للبنك،هذا بجانب توفير منتجات تجزئة والتوسع في نشاط تمويل المشروعات متناهة الصغر من خلال تقديم حزمة متكاملة من منتجات وصيغ التمويل متناهى الصغر طبقا لأفضل الممارسات فى هذا المجال، والتي تناسب وتلبى إحتياجات العملاء من خلال تجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والجديدة.