أخبار مصر | وكيل "العلميين" يطعن على دعوة "المليجي" لعقد جمعية عمومية الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "العلميين" يطعن على دعوة "المليجي" لعقد جمعية عمومية الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إنه بالتعاون مع الدكتورة أميرة الحسيني عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، مطالبا بوقف القرار السلبى الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها 30 أغسطس الجارى، بالمخالفة للقانون ومواده ولائحته التنفيذية.
وأكد "غريب" فى بيان صادر عنه، أن النقيب أصدر قرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضى، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة فى الشق المستعجل.
وأوضح أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفى الأيدي، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضى، مشيرا إلي أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانونى والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.
ولفت إلى أنه تم تأجيل محكمة مجلس الدولة، لنظر الدعوى القضائية للنطق بالحكم في الشق المستعجل لليوم الخميس.
وكان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.
وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل.
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نقيب البيطريين يناشد السيسي لدعم مؤتمر فتح آفاق تصدير الدواء البيطري لأفريقيا
أعلن الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الاطباء البيطريين العرب، دعمه لمبادرة مصر فى قلب أفريقيا والمؤتمر العربى الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا والذي يسعى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف لأفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة فرصة كبيرة للشركات المصرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل، والتعليم البيطري في مصر له تاريخ وتخرج منها كثيرا من الأطباء البيطريين العرب والأفارقة ولهم تأثيرا كبيرا فى بلدهم تجاه مصر.
أكد العامري أن مصر لديها صناعة كبيرة للدواء البيطري وإضافات الأعلاف ورائدة فى ذلك ويجب فتح كل القنوات للتصدير لافريقيا، ومثل هذه المبادرة والمؤتمر هو باب كبير للدخول لافريقيا، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدعم السياسى لمبادرة مصر فى قلب افريقيا والمؤتمر المنبثق عنها المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا.
أوضح العامري أنه يجب الاهتمام بالتسجيل الموحد وتدشين مكان لتقديم ملفات التسجيل فى مصر والدول العربية والافريقية والاهتمام بتسجيل ctd لتسهيل التصدير، وسيكون للدواء البيطرى تأثيرا سياسيا واجتماعيا فى اعماق افريقيا ومصر لديها مكانة كبيرة لدى دول افريقيا.
أشار إلى ضرورة مساعدة الوزارات المختصة مثل الصحة والخارجية للوقوف مع هذه المبادرة والمؤتمر، ويجب ان يكون هناك تبادل مع دول افريقيا فى مجال الطب البيطرى والدواء البيطرى وفتح الاسواق فى افريقيا له تاثير ايجابى للنهوض بافريقيا والتواصل مع افريقيا وهو التوجيه الرئاسى والسياسى فى مصر، والقارة الافريقية لديها موارد طبيعية وبشرية كبيرة وغير مستغلة ويجب ان نستفيد منها نحن ابناء القارة ومثل هذه المؤتمرات تدعم هذه الفكرة، ويجب ان يكون هناك تواصل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة مع السفارات والشركات الافريقية، فالدواء المصرى متميز للغاية وتمتلك مصر خبرة طويلة.
اختتم العامرى بالإعلان عن دعم نقابة الاطباء البيطريين لمبادرة مصر فى قلب افريقيا ومؤتمرها العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير لافريقيا وكل المبادرات التى تسيرعلى نفس النهج.
أعلن الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين عن قبول دفعة كاملة من الوافدين الافارقة فى كلية طب بيطرى جامعة القاهرة على هامش المؤتمر، لدراسة الطبي البيطرى لمدة خمس سنوات للعودة لبلده ويكون مرتبط بمصر وقطاع الدواء البيطرى فى مصر لدعم التواصل وتنمية مكانة مصر فى افريقيا ، وحتى يكونوا سفراء لنا هناك سواء فى استيراد الدواء البيطرى والمنتجات البيطرية، ومساعدة الدول الافريقية وتنميتها، كما ستقوم الكلية بعمل زيارات للطلاب الافارقة للمصانع وكل ما يخص العلم البيطرى وتطبيقاته فى كل مناحى الحياة، فمصر تفتح ذراعيها لافريقيا.