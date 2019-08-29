أخبار مصر | بشرى سارة للمحامين.. النقابة تتعاقد مع المصرية للاتصالات ومميزات للأعضاء

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تعاقدت نقابة المحامين، مع الشركة المصرية للاتصالات، “WE”، لتقديم خدماتها بشكل مخفض، وتوفير عروض خاصة للمحامين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقع البروتوكول أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، ويحيى التوني، أمين الصندوق، بغرفة الاجتماعات بمقر النقابة العامة للمحامين، في حضور بعض أعضاء مجلس النقابة، والمحامين، ومحمد عشري، مدير إدارة العلاقات الحكومية بشركة we، وعلي صابر، رئيس قسم العلاقات الحكومية بالشركة، ومنفذي التعاقد مع النقابة، ومحمود عبد الرحمن، مندوب الشركة.
كان النقيب العام، سامح عاشور، قد فوض الأمين العام المساعد، أبوبكر ضوة، في التعاقد والتعامل مع الشركة بصفته الأمين العام المساعد لنقابة المحامين.
وقال ضوة إن الشركة كانت تقدمت بطلب لتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين لتقديم خدماتها من خطوط وإنترنت بتخفيضات خاصة، ومكالمات داخل فريق العمل، تشمل جميع الشرائح، كما أنها ستقدم بعض الخدمات بدون مقابل، إلى جانب خدمة في الإنترنت، أقوى وأكبر من أي شركة أخرى.
والشركة المصرية للاتصالات، “WE”، هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعد أول مشغل متكامل للاتصالات في مصر، إذ تقدم خدمات الهاتف الثابت، والهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت، وكذلك خدمات استضافة المواقع والشبكات الداخلية، والتأمين المعلوماتي، وإنتاج الحاسبات الآلية.
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للمحامين فقط.. ٥ شروط للقيد في الجدول العام للنقابة (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيا على المواد الخاصة بشروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ونصت المواد الخاصة بشروط القيد علي الجدول على:
١- المادة " 13 البند 1" من يطلب قيد اسمه في الجدول العام يجب أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
٢- "المادة 13 البند 1" نصت على إنشاء مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
٣- "المادة 13 بند 3 " نصت على من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
٤- "المادة 24 " نصت على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
٥- "المادة 14 بند 1" نصت على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.