أخبار مصر | بشرى سارة للمحامين.. النقابة تتعاقد مع المصرية للاتصالات ومميزات للأعضاء

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تعاقدت نقابة المحامين، مع الشركة المصرية للاتصالات، “WE”، لتقديم خدماتها بشكل مخفض، وتوفير عروض خاصة للمحامين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقع البروتوكول أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، ويحيى التوني، أمين الصندوق، بغرفة الاجتماعات بمقر النقابة العامة للمحامين، في حضور بعض أعضاء مجلس النقابة، والمحامين، ومحمد عشري، مدير إدارة العلاقات الحكومية بشركة we، وعلي صابر، رئيس قسم العلاقات الحكومية بالشركة، ومنفذي التعاقد مع النقابة، ومحمود عبد الرحمن، مندوب الشركة.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قد فوض الأمين العام المساعد، أبوبكر ضوة، في التعاقد والتعامل مع الشركة بصفته الأمين العام المساعد لنقابة المحامين.

وقال ضوة إن الشركة كانت تقدمت بطلب لتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين لتقديم خدماتها من خطوط وإنترنت بتخفيضات خاصة، ومكالمات داخل فريق العمل، تشمل جميع الشرائح، كما أنها ستقدم بعض الخدمات بدون مقابل، إلى جانب خدمة في الإنترنت، أقوى وأكبر من أي شركة أخرى.

والشركة المصرية للاتصالات، “WE”، هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعد أول مشغل متكامل للاتصالات في مصر، إذ تقدم خدمات الهاتف الثابت، والهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت، وكذلك خدمات استضافة المواقع والشبكات الداخلية، والتأمين المعلوماتي، وإنتاج الحاسبات الآلية.

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