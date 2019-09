أخبار مصر | شاهد.. نجل ترامب يسخر بطريقة مثيرة من منافس محتمل لوالده على الرئاسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. نجل ترامب يسخر بطريقة مثيرة من منافس محتمل لوالده على الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول نجل الرئيس الأمريكي السخرية من السيناتور الديمقراطي الساعي للترشح للرئاسة، بيرني ساندرز، فنشر مقطع فيديو له وهو يتدرب على الملاكمة في مشهد يثير الضحك والسخرية والشفقة في آن.

وظهر ساندرز(77 عاما) في الفيديو الذي نشره دونالد ترامب جونيور على تويتر وهو يقوم منفردا بمقارعة كيس ملاكمة معلق فيرتد الكيس ويصدمه في وجهه عدة لكمات متلاحقة.

وكتب نجل ترامب تعليقا تحت الفيديو قال فيه: "هذا لن يثير الخوف بالضبط في أذهان خصومنا. تخيل هذا الرجل جالسًا على الطاولة يتفاوض مع قادة العالم؟".

ويعترض ساندرز السياسي التقدمي الذي يدعو لوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل على الرغم من كونه يهودي الأصل، لهجمات متلاحقة من زعماء الحزب الجمهوري، إذ سبق لترامب، الذي يعتبر أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن هدد بإرسال مناصريه إلى التجمعات الانتخابية للمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، في إشارة إلى أنه لا ينوي تخفيف لهجته الحادة بعد اندلاع اشتباكات في عدد من تجمعاته في مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "بيرني ساندرز يكذب عندما يقول إنه لم يتم توجيه مخربيه إلى تجمعاتي. احذرك يا بيرني وإلا فإن المناصرين لي قد يقصدون تجمعاتك!".

ورد ساندرز على ترامب ووصفه بـ"بالكذاب الكبير" واتهمه بالعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الطائفي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السيناتور ساندرز اعتقاده بأن الرئيس ترامب لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وانتقدت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، خطة "خضراء" طرحها مؤخرا السيناتور ساندرز، قائلة إن "الخطة ستكلف كل أمريكي 100 ألف دولار كل شهر من أجل تطبيقها".

Advertisements

وكتبت هيلي في تغريدة على تويتر: "لقد طرح الاشتراكي بيرني ساندرز خطته لصفقة خضراء جديدة، ويريد 16.3 تريليون دولار كضرائب للقيام بذلك.. هذا يعادل أربعة أضعاف حجم الميزانية الفدرالية بأكملها. في المتوسط، سيتعين على كل أمريكي دفع 100 ألف دولار لتنفيذها".

وأرفقت هايلي تغريدتها بصورة لساندرز كتبت تحتها: "هذا أمر مضر بالولايات المتحدة"، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

دونالد جون ترامب هو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، شغل منصبه منذ 20 كانون الثاني 2017. وبالإضافة إلى كونه سياسي، فهو رجل أعمال ناجح وشخصية ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية.

ولد ترامب 14 حزيران 1946 في مستشفى جامايكا بنيويورك، وهو ابن ملّاك عقارات ثري، ارتاد كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا قبل أن يتولى مسؤولية أعمال عائلته.

بصفته رجل أعمال ذكي ومدير ذو كاريزما خاصة، قام ببناء وتجديد العديد من الفنادق والكازينوهات وأبراج المكاتب خلال مسيرته المهنية، فتراكمت قيمتها الصافية لتصل إلى المليارات.

وبغية توسيع آفاق طموحاته، دخل مجال السياسة الوطنية في أوائل العقد الأول من القرن الماضي، ووضع عينيه على المكتب الرئاسي. وكسياسي، كانت حياته المهنية مشوبة بمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، كما أنه تلقى الكثير من الانتقادات بسبب نمط حياته الباهظة وتعليقاته المثيرة للجدل بشأن المهاجرين من الدول الإسلامية. على الرغم من الجدل الدائر حوله، فقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 باعتباره مرشحًا عن الحزب الجمهوري فهزم المرشح الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتصار مفاجئ. دونالد ترامب هو أول شخص يتولى الرئاسة دون خدمة عسكرية أو حكومية سابقة، وبعمر السبعين يعد أيضًا أكبر شخص سنًا يتولى المنصب.

ولد في مدينة نيويورك، والده فريدريك ترامب وزوجته ماري ماكلويد. وهو واحد من خمسة أطفال.

تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست، فورست هل، نيويورك. في سن الثالثة عشرة، أرسله والداه إلى الأكاديمية العسكرية في نيويورك (نيما) في شمال ولاية نيويورك حيث كان يؤدي أداء جيدًا، اجتماعيًا وأكاديميًا. فنشأ كنجم رياضي وزعيم للطلاب حتى تخرج في عام 1964.