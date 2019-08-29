مصر | لمنع إساءة استعمالها.. "الداخلية": فرض رسوم 25 جنيها مقابل الإبلاغ عن المفقودات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمنع إساءة استعمالها.. "الداخلية": فرض رسوم 25 جنيها مقابل الإبلاغ عن المفقودات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت وزارة الداخلية، نموذجًا جديدًا لمذكرة الفقد التي تحرر داخل أقسام الشرطة المختلفة، واتخاذها حجة قانونية، خاصة مع استخدامها بين الجهات الحكومية و الشرطية على حد سواء.

ورصدت "الداخلية"، قيمة 25 جنيهًا مقابل مذكرة الفقد، شاملة قيمة طابع الشرطة وتكاليف طباعة وإصدارات توزيع النموذج في مديريات الأمن والأقسام المختلفة.

وأهابت الوزارة بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تعميم النموذج والعمل به من خلال ما يتم استلامه من الجهة المعنية بالوزارة.

جاء ذلك بعد ما رصدته وزارة الداخلية من متابعة لأساليب تحرير مذكرات الفقد، وتداولها التي تبين من خلالها عدم توفير الحماية التأمينية التي تحول دون إساءة استخدامها، وهو ما دفع الوزارة لاستحداث مذكرة فقد موحدة بمواصفات تأمينية تمنع إهدار حجتها وتمنع إساءة استعمالها.