مصر | عاجل| تصاعد أدخنة بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي.. والدفع بسيارات الإطفاء

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران.

وتبين نشوب الحريق بمخلفات عند كابل كهرباء بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، ما تسبب في انفجار الكابل الكهربائي، وتمددت النيران لعشة خفير خصوصي، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

باعوها بـ7 ألاف جنيه.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة سيارة من أمام مول شهير بكرداسة



كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة سيارة من أمام أحد المولات الشهيرة بنطاق مركز شرطة كرداسة.

ورد إخطار للواء محمود السبييلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من كلا من محمود. م. م.م، 22 سنة، عزت.م. ع. ف، 22 سنة مصطفى.ع. ع 22 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسرقة السيارة ماركة تويوتا عقب تركها أمام داندى مول بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى دائرة المركز.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاطم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من أحمد. م. ح، 27 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 10 قضايا ( سرقات – سلاح نارى ) أخرهم " سرقة سيارة، أحمد. م. ا. ف، 23 سنة.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض عليهما، وبإعداد مأمورية مكبرة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من ضبط الأول بإحدى المزارع بوادى النطرون وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 ألاف لكلًا من يوسف. م. ع، 24 سنة، عامل،عبدالقوى. ع. ع. 18 سنة، عامل.

بإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنية لكلًا من عمر. ا. ع، سنة،30 سائق المفرج عنه تحت شرط في قضية " تهريب ط، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترف بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبته على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنية للمدعو تامر. ع. ا، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها وإعترافه بشراء السيارة من المذكورين وأنه على علم بأنها من متحصلات سرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط شخص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة المصدر بالمعصرة