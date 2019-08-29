شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المحور الرئيسي وميداني «الكفراوي والرواد» بمدينة العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس، إنه جار حالياً تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان وميداني الكفراوي والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز: «تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي، وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميداني الكفراوي والرواد بالمدينة»، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفات إلى مسؤولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة، وكذا إزالة جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة وتطوير المدن الجديدة، وكذا في إطار المتابعة الدورية لإنهاء المشروعات التي يجري تنفيذها بتلك المدن.