شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا من أسر القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقامت القوات المسلحة إحتفالها السنوى لتكريم الطلبة المتفوقين فى مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء فى تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حافزاً لهم ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر «فيس بوك». بدأ الإحتفال بعزف الموسيقات العسكرية للمعزوفات والأناشيد الوطنية والترحيب بضيوف الحفل وسط أجواء عمها الفرح والسرور ، وألقى اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى نقل فيها إعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين بإعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم فى كافة المجالات ، وطالبهم بالمزيد من العمل والإجتهاد والتفوق من أجل رفعة مصرنا الغالية ، ووجه التحية لأسر القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد لرعاية أبنائهم وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين على مواصلة مسيرة الوطن فى المستقبل ، وفى نهاية الإحتفال تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين الذين أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم وإهتمام بأبنائها المتفوقين علمياً. حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والطلبة المكرمين وأسرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري: تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا من أسر القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.