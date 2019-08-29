شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتسجيل رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.



وأضافت الوازارة، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة .



وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة .