شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بالزراعة يشارك اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائ بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعات المنظمة الإسلامية للامن الغذائى بالمملكة العربية السعودية والذى يعقد فى جدة ويحضره اكثر من 33 دولة عضو من بينها مصر والسعودية وبوركينافاسو والنيجر الإمارات والسودان ومالى.
ويذكر أن مصر كانت من اوائل الدول التى شاركت فى هذه المنظمة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى 2016، وتهتم المنظمة بقضايا الأمن الغذائى فيما بينها.
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