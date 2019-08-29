شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ،أن هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد،يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الجمعة 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجارى وهو يوم الرؤية .

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) .

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (19–22دقيقة)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1- 27دقيقة).

وأوضحت الحسابات، أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم لعام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجارى.

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