شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة إستثنائية واحدة" على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هــ ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.