شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة العدل نقل 8 دوائر أحوال شخصية متعلقة بشئون الأسرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة "زينهم" إلى دار القضاء العالى، اعتبارا من 1 سبتمبر 2019 المقبل. وشملت الدوائر المنعقد كالتالى: الدائرة 132 – 186 أسرة "الأسبوع الاول" قاعة عادل بك يونس . الدائرة 188 أسرة "الأسبوع الثالث" قاعة عادل بك يونس. Advertisements الدائرة 190 أسرة "الأسبوع الرابع" قاعة "2" الدور الأرضى. الدائرة 189 أسرة "الأسبوع الرابع" قاعة "5" الدور الأول. الدائرة 125 أسرة "الأسبوع الثالث" قاعة "6" الدور الثانى. الدائرة 93 أسرة "الأسبوع الثانى" قاعة "8" الدور الثانى. الدائرة 187 أسرة "الأسبوع الثانى" قاعة "8" الدور الثانى.

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