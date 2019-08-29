شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» تنقذ مشردًا يعيش على رصيف أحد شوارع أبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والمشردين بلا مأوى، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وقال رضا متولي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق التدخل السريع التابع للمديرية أنقذ عجوز مشرد يعيش على رصيف أحد شوارع منطقة أبوقير في ظروف صعبة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح له، الخميس، أنه تم نقل الرجل وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية للرجال «دار الهدايا بالرأس السوداء» ليتلقي كافة أوجه الرعاية اللازمة له.