شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر القاهرة، صباح اليوم، الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات المنظمة الإسلامية للامن الغذائي.

ويعقد الاجتماع في جدة ويحضره أكثر من ٣٣ دولة عضو، من بينها مصر والسعودية وبوركينافاسو والنيجر الإمارات والسودان ومالي.

ويذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في هذه المنظمة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في ٢٠١٦، وهي أحد المظمات المعنية تهتم بقضايا الأمن الغذائي فيما بينها.