شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر القاهرة، صباح اليوم، الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات المنظمة الإسلامية للامن الغذائي.
ويعقد الاجتماع في جدة ويحضره أكثر من ٣٣ دولة عضو، من بينها مصر والسعودية وبوركينافاسو والنيجر الإمارات والسودان ومالي.
ويذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في هذه المنظمة المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في ٢٠١٦، وهي أحد المظمات المعنية تهتم بقضايا الأمن الغذائي فيما بينها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يشارك في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.