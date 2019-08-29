شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسماعيلية وبورسعيد لتفقد عدد من المنشآت الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس، إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد عدد من المنشآت الطبية، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستبدأ جولتها بتفقد مستشفى الإسماعيلية العام، كما ستتفقد أيضاً مستشفى التأمين الصحي بالإسماعيلية، إضافةً إلى مستشفى أبوخليفة لحوادث الطرق؛ للوقوف أعمال التطوير والتشغيل ومدى جاهزيتها تمهيداً لتطبيق المنظومة.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة ستتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد لتبدأ جولتها التفقدية في المحافظة بمستشفى الحياة بورفؤاد ثم تتبعه بتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على أعمال التشغيل ومعدلات تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، تمهيداً للتدشين الرسمي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي انطلق التشغيل التجريبي له بالمحافظة في الأول من يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تدخل ضمن المحافظات الأولى التي ستطبق بها المنظومة، والتي تشمل أيضاً السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.