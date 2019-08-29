شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بالعام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد. وقال الرئيس، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الاخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققاً لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".

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