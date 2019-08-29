شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: 150 ألف جنيه مكافأة لأى عضو تدريس ينشر بحوثًا علمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية؛ إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.

وأضاف الخشت، أن هذا العام سيشهد زيادة مكافأة النشر العلمي الدولي بنسبة 100%، مؤكدا أنه قام خلال العامين الماضيين بإتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين أوضاع هيئة التدريس المادية ومنها زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وزيادة مكافأة تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وإلغاء الرسوم المفروضة في شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس والتي يسددونها عند القيام بالإعارات أو الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، مضيفًا أنه يتم منح أعضاء هيئة التدريس خصم 50% على الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل خدمات المركز الإجتماعي، و 25% لأبنائهم في برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدراسة باللغة الإنجليزية.