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كنترولات الثانوية العامة تسلم المديريات التعليمية نتيجة الدور الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كنترولات الثانوية العامة صباح اليوم الخميس فى تسليم المديريات التعليمية نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة، لإعلانها فى المدارس مباشرة.

وقالت مصادر لـ" الخليج 365"، إن نتائج الطلاب ستعلن اليوم فى المدارس، وجميع المديريات سيتم تسليمها النتائج اليوم لتعلن فورا.

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واعتمدت الوزارة أمس الأربعاء نتيجة الدور الثانى للثانوية العام حيث بلغ عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123957 طالب وطالبة، منهم 39841 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالب/طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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