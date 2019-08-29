شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأوغندى على هامش فعاليات قمة التيكاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره الأوغندى، يورى موسيفينى على هامش انعقاد القمة السابعة التيكاد باليابان، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولى فى خبر عاجل منذ قليل.

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