شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 541 لسنة 2019، بالموافقة علي اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، والموقع في باكو بتاريخ 24-5-2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نشر القرار بالجريدة الرسمية. Advertisements

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