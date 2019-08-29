سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بجهود السيسى الناجحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأشاد "جوتيريش"بجهود الرئيس الناجحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي، معرباً عن حرص الأمم المتحدة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.

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