تفاصيل اجتماع "رياضة النواب" بوزير الشباب بشأن تطوير ستاد بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

اجتمع وزير الشباب والرياضة، مع النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب؛ لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص بتطوير ورفع كفاءة استاد النادي المصري الرياضي.

وقال وكيل الشباب والرياضة، لمصراوي، إن اللقاء تناول أبرز نتائج زيارة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لمعاينة الاستاد من حيث التكلفة المالية الإجمالية لعملية التطوير، وتحديد العناصر المراد تطويرها بالاستاد ووضع المقايسة المالية الخاصة بتلك الأعمال، وجرى الاتفاق على بإنهاء اللجنة المشرفة على أعمال التطوير والجهات المنفذة للمشروع لجميع إجراءات الإسناد وبدء تنفيذ أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه شدد على متابعة أعمال التطوير بما يواكب الكود الدولي للاستادات العالمية فضلا عن تجهيزه بجميع المتطلبات والمرافق الخدمية ليضاهي أفضل الاستادات الرياضية في مختلف دول العالم أسوة بما تم في استادات مصر والتي شهدت استضافة مباريات البطوله الإفريقية.