"خارجية النواب" تناقش فرص الاستثمار بمصر مع السفير الكندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

التقى كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس بالسفير الكندي بالقاهرة جيس ديتون، بحضور نائب السفير والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.

وحسب بيان، الخميس، أكد درويش، خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الكندية في جميع المجالات وما تمثله تلك العلاقات من مستويات متعاظمة ومتنامية ونوعية في الفترة الأخيرة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية في ضوء توجهات السياسة الخارجية المصرية لترسيخ وتعظيم مجالات التعاون مع القوى الدولية التي تجمعها بمصر أواصر راسخة .

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وأوضح درويش للسفير الكندي، ما تمثله السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة والمشروعات الكبرى الجاذبة للاستثمارات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمثله من إمكانات اقتصادية واستثمارية هائلة لجذب الاستثمارات وما تمثله الاستثمارات الكندية من أهمية في هذا الشأن.

وأشار رئيس خارجية النواب للسفير الكندي، إلى الجهود المصرية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل خاصة للنساء والشباب والتطلع لتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن .

كما تطرق درويش خلال اللقاء للخبرات والجهود المصرية لمواجهة التطرف والإرهاب مؤكدًا ما جرى من تواصل مع العديد من الشركاء لتوضيح التداعيات والأخطار المترتبة على إفساح المجال لبعض الأفراد والتنظيمات ذات الأفكار المتطرفة.