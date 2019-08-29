محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- ​أ ش أ: تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اليوم 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من جدة والمدينة المنورة إلي القاهرة ، لنقل حوالي 3300 حاج حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم مناسك الحج . تشمل هذه الرحلات 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى ، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية ، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرللطيران تسير 17 رحلة اليوم لنقل 3300 حاج بعد أدائهم مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.