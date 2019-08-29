وفد مصرى يبحث استعدادات عقد اجتماع مجلس مياه التعاون الاسلامى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عقد وفد من كبار مسؤولي وزارة الموارد المائية والري، والمندوب الدائم المصري لدى منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً مع مسئولي إدارة العلوم والتكنولوجيا بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جدة السعودية.

وذكرت الخارجية - في بيان لها اليوم الخميس - أن الاجتماع تناول الترتيبات الموضوعية والتنظيمية واللوجيستية الخاصة بعقد الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي، والذي ستستضيفه القاهرة يوميّ 21 و 22 أكتوبر القادم، بالتزامن مع انطلاق الدورة الثانية لأسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر نفسه.

وأشارت الخارجية إلى أن مصر تترأس الدورة الحالية لمؤتمر وزراء مياه الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وذلك منذ فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر بالقاهرة التي عقدت في أكتوبر 2018، والتي شهدت اعتماد الخطة التنفيذية لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه.