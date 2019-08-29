السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يوكوهاما- أ ش أ: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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