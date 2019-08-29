24 ساعة انضباطا.. مرور الجيزة تتصدى لمخالفات الانتظار الخاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع. ‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4464 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ 1378 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ 1935 مخالفة. كما تم حجز 3 سيارات و3 توك توك، وتحرير 37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 103 حالات. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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