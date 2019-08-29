مباحث التموين تداهم مصنعًا لإنتاج "سناكس" بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مصنع "سناكس" بدون ترخيص في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها أن "محمود. ا" صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج المقرمشات (سناكس)دائرة مركز أبو النمرس، يستخدم مكسبات طعم ومستلزات إنتاج مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووضع علامات تجارية دون وجه حق، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مسبباً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات استهدف مأمورية المصنع المشار إليه صحبة مفتش الأغذية وتبين عدم تواجد المتحرى عنه وأمكن ضبط المدير المسؤول "علاء. خ" 24 سنة، وبتفتيش المصنع عثر على 3 أطنان و466 كجم مستلزمات إنتاج فاسدة كما جاء بتقرير مفتش الأغذية.

تحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.