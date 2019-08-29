ضبط 39 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 40 متهمًا بينهم 39 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 2300 جرام حشيش، 260 قرصا مخدرا، و35 جرام هيروين و640 جراما من مخدر الإستروكس، و200 جرام بانجو.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 11 متهما عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش و29 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.