أخبار مصر | تداول 322 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 322 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 322 شاحنة بضائع و504 سيارات حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 37 شاحنة و9 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و47 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 76 شاحنة و18 سيارة وغادرت أربع سفن وهي أمانة، القاهرة، الحرية، Montery bay وعلى متنهم 53 شاحنة و91 سيارة.

وكما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 25 شاحنة و1 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 45 شاحنة و71 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة سفر العبارة الرياض وعلى متنها 110 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 157 سيارة.

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إذا كنت من عملاء موانئ البحر الأحمر وتسعى لمزاولة نشاط التوريدات البحرية.

تقدم لك بوابة الخليج 365 الإلكترونية الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق هذا النشاط، طبقا لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والتي تتطلب تقديم ما يلي:

القيد بالسجل ( الأعمال / المهن ) المعد لهذا الغرض بالهيئة.

أصل السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه موضحا به النشاط المطلوب ورأس المال بشرط ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة ( للنشاط الواحد ) .

شهادة من المحاسب القانوني تؤكد قيمة رأس المال المنصوص عليه بالسجل التجاري .

أصل صحيفة حالة جنائية حديثة للأشخاص، ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالنسبة للشركات .

صورة من البطاقة الضريبية موضحا بها النشاط المطلوب وسداد الضرائب عن آخر عام .

تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالاشتراك فى التأمينات ( مؤمن عليك صاحب العمل ) وكذا للعاملين الثابتين بالمنشأة .

تقديم ما يفيد العنوان الدائم لمقر طالب الترخيص والمستندات الدالة على ذلك ( صورة من عقد الايجار الخاص بالشركة ) .

أصل شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم الإدانة بحكم فى احدى جرائم التهرب الجمركى .

يلزم طالب الترخيص بتقديم لائحة بأسعار الخدمات التى يؤديها للعملاء وأى تعديلات تطرأ علىها كتابة الى هيئة الميناء / لجنة التراخيص .

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تقديم ما يفيد العضوية بغرفة الملاحة .

التزام طالب الترخيص قبل بدء النشاط على نفقته الخاصة بالربط الالكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الالكترونية المطبقة بالميناء .

يلتزم طالب الترخيص بسداد المبالغ الاتية :-

مدة الترخيص

3 سنوات

مقابل اصدار الترخيص / تجديده

3000 جنيه مصرى

مقابل الانتفاع بالترخيص

3000 جنيه سنويا بزيادة قدرها 7 % سنويا

مبلغ التأمين

10000 جنيه نقدا / خطاب بنكى

اما فى حالة تجديد الترخيص فيضاف الى الشروط السابقة ما يلى : -

تقديم طلب الرغبة فى التجديد قبل نهاية مد ة الترخيص بثلاثة اشهر على الاقل .

تقديم حجم عمل سنوى تفصيلى عن الفترة المنتهية من التوكيلات الملاحية التى ادى المرخص له الخدمة اليهم مع مراعاة انه سيتم الغاء الترخيص فى حالة عدم مزاولة النشاط لمدة سنة متصلة .

ويؤدى طالب الترخيص مبلغ 3000 جنيه مقابل تجديد الترخيص بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالترخيص السنوي بزيادة 7% سنويا.