شكرا لقرائتكم خبر عن 240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بلغ 240 ألفًا وهى إحصائية ليست نهائية، خاصة أن باب القبول قد أغلق يوم الأحد الماضى 25 أغسطس الجارى، مشيرًا إلى أن الإحصائية النهائية خلال ساعات.

وكان قد فتح باب القبول لكل من: مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية – النموذجية – الخاصة"، فى 15 يونيو الماضى، وذلك طبقًا لما يلى:

تحديد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى بحديهما الأدنى والأقصى على النحو التالى: مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات كحد أدنى، 5 سنوات 11 شهراً 29 يوماً كحد أقصى، الصف الأول الابتدائى 6 سنوات كحد أدنى، 9 سنوات كحد أقصى، ويجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال فى حدود "6 أشهر"، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى فى حدود "6 أشهر"، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التى تتوافر بها هذه المرحلة، والتى لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت فى حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بهذه المعاهد فقط.