شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي على هامش «التيكاد»: أفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في جلسة حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام على هامش قمة التيكاد.

وقال السيسي، في كلمته، إن مصر لن تتوانى عن بذل أي جهد، لتعزيز العمل المشترك بين دول أفريقيا، مشيرًا إلى أن أفريقيا، إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات، حسبما نقلت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.

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وتنعقد قمة «تيكاد 7» أو «مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية»، في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة «يوكوهاما» اليابانية، والذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية.

ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان في تنمية القارة الأفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة.