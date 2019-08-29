"جيل بكرا يكبر بصحة" تكشف عن الوجبات الغنية بالحديد وفائدتها للأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أن عنصر الحديد من العناصر الغذائية المهمة لنمو الأطفال ونصحت بضرورة تناول الأطفال وجبات غذائية تحتوى على عنصر الحديد . وقالت حملة جيل بكرا يكبر بصحة أن الأكلات الغنية بعنصر الحديد تتمثل فى الفول بالليمون والعدس واللوبيا والخضروات والسبانخ وكذلك اللحوم والكبدة والدواجن والعسل الاسود . Advertisements ويشار الى أن حملة جيل بكرا يكبر بصحة أحد حملات 100 مليون صحة التى تهدف الى التوعية الغذائية بحياة افضل للاطفال .

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