تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات التنفيذية التى تتبعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لزيادة مساحات المحاصيل الزيتية لاستخلاص وإنتاج الزيوت للحد من الفجوة الاستيرادية وزيوت الطعام.

- مراجعة التركيب المحصولى الزراعى للمحاصيل الزيتية. - التوسع فى زراعة المحصول الزيتى بالأراضى المستصلحة الجديدة. - زراعة المحصول بمشروع غرب المنيا لاستخلاص الزيتوت. - عمل برامج تربية وأصناف مبكرة النضج لزيادة الإنتاج. - التوسع فى زراعة "الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا". Advertisements - زيادة فى المساحات المنزرعة من محصول الزيتون بالأراضى المستصلحة الجديدة. - التوسع فى عمل معاصر تصنيع زراعى للمساحات المجمعة وخاصة الزيتون. - التوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة، يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى. - زيادة المساحات المنزرعة بالسمسم والفول السودانى، ودورا الشمس بالأراضى الجديدة، والوادى الجديد. - التوجه فى زراعة نبات "الكانولا" فى مصر يساهم فى زيادة الإنتاج. - التوسع فى زراعات الفول الصويا وعباد الشمش محمل على بعض الزراعات. - التوجه لزراعة نخيل الزيت، بعد تنفيذ خطة بحثية لتربية هذا النوع من النخيل.

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