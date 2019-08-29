شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، على إعادة تأهيل مرضى الإدمان ودمجهم فى المجتمع مرة أخرى من خلال إعداد برامج تأهيل لهم، بعد رحلة علاجهم بالمجان وفقًا للمعايير الدولية.



”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية تأهيل صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين من تعاطى المخدرات فى نقاط محددة:

1- إعداد دورى رياضى بشكل مستمر للمتعافين من الإدمان.

2- برامج تدريبية على المهن الحرفية.

3- توفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

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4- تمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان بقيمة 2 مليون و60 ألف جنيه حتى الآن.

5- إعداد أنشطة غير التقليدية لمواجهة الإدمان والدمج المجتمعى للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية فى المجتمع.

6- إعداد برامج لإزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه.

7- تنمية مواهب المتعافين من الإدمان بعروض فنية ومسرحية.