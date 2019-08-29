أخبار مصر | "شديد الحرارة في هذه المناطق".. تفاصيل طقس اليوم الخميس بمدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شديد الحرارة في هذه المناطق".. تفاصيل طقس اليوم الخميس بمدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 35

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 32

السلوم 23 31

سيوة 25 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 35

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نخل 20 35

نويبع 29 35

طابا 25 33

كاترين 20 33

الطور 28 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 25 39

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 29 37

ابو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34