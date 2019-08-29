أخبار مصر | تعرف على "سيناريو عرض المتحفي" وإنشاء لجنة بقانون لتنظيمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "سيناريو عرض المتحفي" وإنشاء لجنة بقانون لتنظيمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"سيناريو العرض المتحفي" هذا المصطلح الغامض الذي طالما سمعنا عنه في كل مناسبة افتتاح أحد المتاحف التي تفاجئنا بها وزارة الآثار بين كل فترة وأخرى، والكلمة علمية تمامًا وتخص فرع مهم من فرع علم الآثار ألا وهي علم المتاحف.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ علم الآثار والفنون الإسلامية وعضو لجنة سيناريو العرض لقصر البارون، إن العرض المتحفي هو القصة والحكاية التي يحكيها المتحف، وتكون مناسبة لطبية المكان أو المحافظ الموجود فيها المتحف، والعرض في العواصم والمدن الكبرى يختلف عن المتاحف المحلية.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمود مبروك رئيس قطاع المتاحف الأسبق والأستاذ بجامعة حلوان وعضو لجنة سيناريو العرض بوزارة الآثار حاليًا، أن "سيناريو العرض" هو الغرض الذي من أجله أسس المتحف، حيث يحمل الرسالة التثقيفية الموجهة للعالم كله، أو لشريحة معينة من المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن "سيناريو العرض" كان موكولًا في السابق لشخص واحد، هو من يختار كل شئ، بدءً من القطع الأثرية التي ستوضع وسياق عرضها، حتى الوان الحوائط والجرافيك والبطاقات الشارحة والكتالوج.