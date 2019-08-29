شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الجهة المنفذة لمشروع تطوير مسجد الحسين لم تتسلم عملها بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القاهرة، لـ"الخليج 365"، إن مسجد الإمام الحسين يعمل بشكل عادى حيث لم تتسلم الجهة المنفذة لأعمال تطويره المبنى حتى الآن، بعد الإعلان عن تطوير المسجد والمنطقة المجاورة.

وأضاف خضر، سيتم بحث دورة عمل المسجد مع الأوقاف خلال الأيام المقبلة، وقبل أن تتسلم الجهة المنفذة عملها لتنظيم إقامة الشعائر بالمسجد، وتوفير المطلوب، مضيفا أن المسجد يعمل بشكل عادى ولا يوجد أى توقف للعمل.

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ويأتى مخطط التطوير بتوجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به، كما أن المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، ومنطقة الفسطاط، وشارع المعز، ومنطقة العتبة، والقاهرة الخديوية.