شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرحيم تناشد المصريين الاستمرار فى التصويت لصالح فريق الموسيقى العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة غادة عبد الرحيم مدرس علم النفس الموسيقى بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة وعضو الجمعية البريطانية للعلاج بالموسيقى، التحية والتقدير للمصريين بعد وصول فريق الموسيقى العسكرية للمركز الأول بالتصويت الذى يجرى على موقع المهرجان الدولىالثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكياتاور"، تصويتا لأفضل أداء مجموعة أجنبية، حيث يستمر التصويت إلى أول سبتمبر المقبل وقالت " عبد الرحيم " فى بيان لها اصدرته مساء اليوم ان مشاركات المصريين للفريق المصرى جعله يحتل المركز الأول حتى الآن، حيث يشارك فريق الموسيقات العسكرية المصرية بالمهرجان، والذى تجرى وقائعه بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان مناشدة جميع المصريين الاستمرار فى التصويت لدعم فريق الموسيقى العسكرية حتى يحصل على المركز الأول بالمهرجان الدولىالثانى عشر للموسيقات العسكرية. ويمكنك التصويت للفريق المصرى عبر الرابط التالى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرحيم تناشد المصريين الاستمرار فى التصويت لصالح فريق الموسيقى العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.