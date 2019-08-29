شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم الأضاحي بدمياط ومرسى مطروح والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث سيتم توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم، بمحافظات: دمياط، ومرسى مطروح، والإسكندرية، بواقع أربعة أطنان لكل محافظة. ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 127 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر- دمياط – مرسى مطروح). Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم الأضاحي بدمياط ومرسى مطروح والإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.