السكة الحديد: خروج 16 ألف موظف بالسكة الحديد خلال 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد أن الهيئة وضعت قاعدة بيانات للعاملين بالهيئة لمعرفة احتياجات كل قطاع على حدا.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن قاعدة البيانات شملت أعمار العاملين ومرتباتهم، واحتياجات كل وظيفة، مؤكدًا أن الخطة بينت أنه خلال 10 سنوات سيتم خروج 16 ألف موظف بالمعاش.

ولفت إلى أن متوسط أعمار العاملين بالهيئة أكثر من 45 عامًا، ومتوسط القيادات أكبر من 55 عامًا، موضحًا أن هذا مؤشر خطير على مستقبل القيادات بالهيئة، لذا فالهيئة قررت العمل على تصعيد بعض الكفاءات وتنمية قدرات الشباب لتسكينهم بالوظائف القيادية.

وأكد المصدر أنه ستتم الاستعانة بالتدريب التحويلي والعمالة الموسمية، لسد العجز في بعض الوظائف خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهيئة لا تحتاج سوى ألفي موظف خلال السنوات العشر المقبلة.​